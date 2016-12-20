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«Старый Козлов. Купеческий вечер»
Сегодня, 16:21
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23 декабря в Литературно-музыкальном музее Мичуринска пройдет мероприятие «Старый Козлов. Купеческий вечер».
В течение трёх часов гостям будет предоставлена возможность окунуться в эпоху старого города, посмотреть театральные этюды, за чашкой чая послушать романсы. Добавит вечеру колорита выставка старинных открыток города Козлова Тамбовской губернии из коллекции Дмитрия Гнатюка. Начало мероприятия в 19.00 Цена билета: 50 руб.
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