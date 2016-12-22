Мичуринские лыжники открыли зимний сезон Комментариев: 0



Первыми на старт (1 км) вышли самые юные участники, мальчики и девочки до 12 лет. 1 место занял Владимир Шишкин (школа №15). его время 4 минуты 37 секунд. Вторым к финишу пришёл Никита Прохоров (школа №9), третьим стал Никита Погорелов (школа №1). Среди девочек второй к финишу пришла Анна Иванова из гимназии. Среди самых маленьких участников до 9 лет вне конкуренции оказались Иван Тамбовцев, обучающийся в лицее, и Татьяна Сологуб, представительница 15 школы.



Для юношей 2003-2004 годов рождения была приготовлена 3-х километровая трасса. На ней равных не оказалось Максиму Краюшкину из лицея. Время победителя 11:29. Среди юношей 2002 г.р. 1 место занял Артём Киреев из 18 школы со временем 11:02.



В возрастной группе до 17 лет среди юношей пятикилометровое расстояние быстрее всех преодолел Александр Разумов (19 колледж), сумевший пробежать наравне с сильнейшими лыжниками за 16 минут 35 секунд. Второе место занял Антон Гулынцев (школа №1), третье – Александр Прохоров (школа №9).



Среди женщин первое место заняла Виктория Болдырева(10 км — 42минуты 43 секунды), 2 место у Елены Захаровой - 42 минуты 45 секунд). Первое место на пятикилометровой трассе у Екатерины Курбатовой (23 минуты 17 секунд). На 3-х километрах равных не было Галине Воловиковой.



У мужчин 5 километров быстрее всех пробежал Валерий Иванов, время победителя 19:45. Следом приехали Иван Якушев и Роман Сухарев. На десятикилометровой дистанции звание сильнейшего лыжника города подтвердил Василий Третьяков, затративший на это 32 минуты 30 секунд. Серебряную медаль завоевал Валерий Кабанов, бронзовую – Андрей Дрогалев. В Мичуринске состоялось открытие лыжного сезона-2017. Стартовало зимнее событие в районе ЦГЛ. В этом году в первых лыжных соревнованиях приняли участие около 100 лыжников из Мичуринска и Мичуринского района, сообщает пресс-служба горадминистрации.Первыми на старт (1 км) вышли самые юные участники, мальчики и девочки до 12 лет. 1 место занял Владимир Шишкин (школа №15). его время 4 минуты 37 секунд. Вторым к финишу пришёл Никита Прохоров (школа №9), третьим стал Никита Погорелов (школа №1). Среди девочек второй к финишу пришла Анна Иванова из гимназии. Среди самых маленьких участников до 9 лет вне конкуренции оказались Иван Тамбовцев, обучающийся в лицее, и Татьяна Сологуб, представительница 15 школы.Для юношей 2003-2004 годов рождения была приготовлена 3-х километровая трасса. На ней равных не оказалось Максиму Краюшкину из лицея. Время победителя 11:29. Среди юношей 2002 г.р. 1 место занял Артём Киреев из 18 школы со временем 11:02.В возрастной группе до 17 лет среди юношей пятикилометровое расстояние быстрее всех преодолел Александр Разумов (19 колледж), сумевший пробежать наравне с сильнейшими лыжниками за 16 минут 35 секунд. Второе место занял Антон Гулынцев (школа №1), третье – Александр Прохоров (школа №9).Среди женщин первое место заняла Виктория Болдырева(10 км — 42минуты 43 секунды), 2 место у Елены Захаровой - 42 минуты 45 секунд). Первое место на пятикилометровой трассе у Екатерины Курбатовой (23 минуты 17 секунд). На 3-х километрах равных не было Галине Воловиковой.У мужчин 5 километров быстрее всех пробежал Валерий Иванов, время победителя 19:45. Следом приехали Иван Якушев и Роман Сухарев. На десятикилометровой дистанции звание сильнейшего лыжника города подтвердил Василий Третьяков, затративший на это 32 минуты 30 секунд. Серебряную медаль завоевал Валерий Кабанов, бронзовую – Андрей Дрогалев.



