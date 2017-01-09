Жители Мичуринска чаще всего вызывали «скорую помощь» из-за простуды Комментариев: 0



Пока одни мичуринцы отдыхают, другие работают в усиленном режиме. Так, за минувшие каникулы в «скорую помощь» обратилось более тысячи горожан. Количество обратившихся граждан превысило показатели прошлого года почти на 50%. Основными причинами вызовов горожан были повышенная температура, симптомы простуды, а также гипертония и остеохондроз.



Через приемный покой больницы Брюхоненко обратилось 252 человека, из них госпитализированы 172 человека. Самое большое количество обратившихся было с ушибами и черепно-мозговыми травмами, на 2 месте по характеру обращений - жалобы на боли в животе, симптомы панкреатита, холецистита; на 3 месте - случаи бронхопневмонии. В новогодние каникулы в «скорую помощь» обратилось более 1000 жителей Мичуринска, сообщает горадминистрация.Пока одни мичуринцы отдыхают, другие работают в усиленном режиме. Так, за минувшие каникулы в «скорую помощь» обратилось более тысячи горожан. Количество обратившихся граждан превысило показатели прошлого года почти на 50%. Основными причинами вызовов горожан были повышенная температура, симптомы простуды, а также гипертония и остеохондроз.Через приемный покой больницы Брюхоненко обратилось 252 человека, из них госпитализированы 172 человека. Самое большое количество обратившихся было с ушибами и черепно-мозговыми травмами, на 2 месте по характеру обращений - жалобы на боли в животе, симптомы панкреатита, холецистита; на 3 месте - случаи бронхопневмонии.



