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Жители Мичуринска чаще всего вызывали «скорую помощь» из-за простуды

Вчера, 10:57
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Жители Мичуринска чаще всего вызывали «скорую помощь» из-за простудыВ новогодние каникулы в «скорую помощь» обратилось более 1000 жителей Мичуринска, сообщает горадминистрация.

Пока одни мичуринцы отдыхают, другие работают в усиленном режиме. Так, за минувшие каникулы в «скорую помощь» обратилось более тысячи горожан. Количество обратившихся граждан превысило показатели прошлого года почти на 50%. Основными причинами вызовов горожан были повышенная температура, симптомы простуды, а также гипертония и остеохондроз.

Через приемный покой больницы Брюхоненко обратилось 252 человека, из них госпитализированы 172 человека. Самое большое количество обратившихся было с ушибами и черепно-мозговыми травмами, на 2 месте по характеру обращений - жалобы на боли в животе, симптомы панкреатита, холецистита; на 3 месте - случаи бронхопневмонии.
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