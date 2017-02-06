|
Центральную улицу Мичуринска оставят пешеходной зоной
Вчера, 13:39
Комментариев: 0
Версия для печати
сообщает горадминистрация.
В январе в администрации города с учетом поступивших ранее рекомендаций от ГИБДД и на основании обращений предпринимательского сообщества был поднят вопрос об открытии Советской для движения транспорта. Новость о возможных грядущих переменах для общества стала резонансной, мнения горожан разделились. Однако большинство мичуринцев высказались против, отразив свою позицию в обращениях на сайтах губернатора и главы города.
Вчера во время встречи руководства Тамбовской области и города Мичуринска была подведена окончательная черта в этом вопросе – улицу Советскую не открывать. Реконструкцию пешеходной зоны планируется провести в ближайшие годы. Сумма проекта оценивается в 30 миллионов рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.