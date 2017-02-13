Хор Валаамского монастыря выступил в Мичуринске Комментариев: 0

Мичуринск 14 февраля приветствовал один из удивительных коллективов России — хор Валаамского монастыря. В рамках всероссийского тура с программой «Свет Валаама» прославленные исполнители посетили и Мичуринск, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Хор собрал самых лучших профессиональных музыкантов коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга. В числе исполнителей заслуженные артисты республики Карелии, лауреаты международных конкурсов. Коллектив составили уникальные певческие голоса.



Прикоснуться к уникальному творчеству в ДК «Авангард» пришли более 500 человек. Горожане, не успевшие занять места в зрительном зале, стояли в проходах. Почти два часа звучали церковные песнопения на разных языках мира, военно-патриотические и авторские произведения, песни казачества. Исполнители говорили о милосердии и любви, о жертвенности и духовной радости. Продолжительные овации сопровождали каждое исполненное произведение. В этот вечер в зале не было ни одного равнодушного вне зависимости от возраста, рода занятия. Мичуринск 14 февраля приветствовал один из удивительных коллективов России — хор Валаамского монастыря. В рамках всероссийского тура с программой «Свет Валаама» прославленные исполнители посетили и Мичуринск, сообщает пресс-служба горадминистрации.Хор собрал самых лучших профессиональных музыкантов коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга. В числе исполнителей заслуженные артисты республики Карелии, лауреаты международных конкурсов. Коллектив составили уникальные певческие голоса.Прикоснуться к уникальному творчеству в ДК «Авангард» пришли более 500 человек. Горожане, не успевшие занять места в зрительном зале, стояли в проходах. Почти два часа звучали церковные песнопения на разных языках мира, военно-патриотические и авторские произведения, песни казачества. Исполнители говорили о милосердии и любви, о жертвенности и духовной радости. Продолжительные овации сопровождали каждое исполненное произведение. В этот вечер в зале не было ни одного равнодушного вне зависимости от возраста, рода занятия.



