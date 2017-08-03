В Мичуринске у будущей набережной появился асфальт Комментариев: 0



Сегодня завершаются работы по устройству асфальтового покрытия от моста, ведущего в питомник, до Детского пляжа. Если еще несколько дней назад дорога на пляж была в рытвинах и ямах, а в дождь разливались огромные лужи, то уже сегодня отдыхающие смогут пройтись по ровному покрытию. С сегодняшнего дня почти 800 квадратных метров дороги покрывает асфальт. Заасфальтирована и площадка перед Детским пляжем.



Перед укладкой нового покрытия работники подрядной организации счистили старый полностью разбитый асфальт. На оборудование дороги ушло около 120 кубических метров щебня и 120 тонн асфальтобетонной смеси. В следующем году путь прогуливающихся пешеходов будет лежать вдоль самого берега реки по специально оборудованной дорожке.



Также в этом году планируется устроить две дороги от моста, ведущего в Мужскому и Женскому пляжам, до пляжа Молодёжного. В начале лета эта территория была расчищена от зарослей кустарников. В будущем, не мешая друг другу, здесь смогут двигаться по асфальтовому покрытию велосипедисты, а по плиточному - пешеходы. Каждая дорожка будет иметь ширину 2,5 метра. Также уже в этом году данное пространство начнёт приобретать черты места полноценного отдыха. Здесь появятся лавочки, урны и фонари. По всему пути оборудуют спуски к реке. На все работы по обустройству набережной в этом году будет выделено 10-12 миллионов рублей. Этой весной в Мичуринске начались работы по благоустройству будущей набережной. Событие для города историческое, масштабы работы впечатляющие. Поэтому и воплощение проекта будет проходить в течение нескольких лет. В этом году уже сделаны первые шаги в обустройстве места для прогулок и отдыха.Сегодня завершаются работы по устройству асфальтового покрытия от моста, ведущего в питомник, до Детского пляжа. Если еще несколько дней назад дорога на пляж была в рытвинах и ямах, а в дождь разливались огромные лужи, то уже сегодня отдыхающие смогут пройтись по ровному покрытию. С сегодняшнего дня почти 800 квадратных метров дороги покрывает асфальт. Заасфальтирована и площадка перед Детским пляжем.Перед укладкой нового покрытия работники подрядной организации счистили старый полностью разбитый асфальт. На оборудование дороги ушло около 120 кубических метров щебня и 120 тонн асфальтобетонной смеси. В следующем году путь прогуливающихся пешеходов будет лежать вдоль самого берега реки по специально оборудованной дорожке.Также в этом году планируется устроить две дороги от моста, ведущего в Мужскому и Женскому пляжам, до пляжа Молодёжного. В начале лета эта территория была расчищена от зарослей кустарников. В будущем, не мешая друг другу, здесь смогут двигаться по асфальтовому покрытию велосипедисты, а по плиточному - пешеходы. Каждая дорожка будет иметь ширину 2,5 метра. Также уже в этом году данное пространство начнёт приобретать черты места полноценного отдыха. Здесь появятся лавочки, урны и фонари. По всему пути оборудуют спуски к реке. На все работы по обустройству набережной в этом году будет выделено 10-12 миллионов рублей.



