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Мичуринск приглашает на «День садовода»
Вчера, 09:08
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Всероссийская выставка «День садовода-2018»: гостеприимный Мичуринск в 13-й раз поприветствует гостей из разных регионов России. Ежегодно мичуринская выставка собирает сотни ученых, производственников, хозяйственников, садоводов-любителей.
21 сентября. Основные мероприятия, посвященные Дню садовода, по традиции пройдут в центре города. С 9 часов утра для жителей и гостей Мичуринска откроется выставка-ярмарка. Она развернется в центральном сквере по улице Советской, площадях им. В.И. Ленина и И.В. Мичурина. На участие в ней подано более 500 заявок. С каждым годом география участников расширяется.
В Мичуринск приедут представители Екатеринбурга, Суздаля, Нижнего Новгорода, Ростова, Тамбова, Грозного, Скопина, Москвы, Костромы, Воронежа, Волгограда, Тамбовской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Ивановской областей. Подтвердили свое участие в выставке крупные предприятия и садоводческие хозяйства нашего региона. Среди них - АО «Дубовое», ООО «Снежеток», учхоз-племзавод «Комсомолец», ООО «Глоубэл Концентрат групп», ООО «Хлеб-здоровье», экспериментальный центр «М-КОНС-1», ФГУП «Мичуринское», ООО «Планета садов», ООО «Юрма+», ОАО «Плодопитомник «Жердевский», ФГБУ «Россельхозцентр», научно-производственный центр «Агропищепром», ОАО «Ягодное», «Мичурино-молоко» и другие.
В 16 часов любителей музыки на площади им. И.В. Мичурина соберет первый фестиваль «Рок-яблоко». Его участниками станут известные группы и исполнители: «Плаксы», INDIRA, Петр Брок и «Полугора», «Собаки Качалова», «Легион», «Маврин», «Znaki», «5 стихий» и Артур Беркут. Вход на фестиваль - бесплатный.
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