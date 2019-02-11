Берег реки в Мичуринске превратили в мусорную свалку Комментариев: 0 На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина поступило новое



"Уважаемый Александр Валерьевич! Прошу Вас обратить внимание на действия работников мусорной компании АО «Тамбовская сетевая компания», которые грубо нарушая требования Сан Пи Н 2.1.7.1322-03, на территории КНС (канализационная насосная станция) № 6 г. Мичуринска, расположенной в 150 метрах от реки Лесной Воронеж устроили временное складирование и транспортирование ТБО. В требовании сказано, что при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке; поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химическое стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обослобленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями в соответствии с техническими условиями; поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. Таким образом, данные правила не соблюдаются, ветер и птицы разносят мусор за пределы площадки, про запах который исходит от этого и говорить нечего. Приближается весенний период, когда река выходит из берегов и ежегодно вода подтапливает территорию станции, данные обстоятельства могут привести к экологической катастрофе. Поэтому все это безобразие следует прекратить, а сотрудникам ТСК немедленно вывезти мусор с территории КНС.



Кириллова Елена Владимировна"



Ответ администрации города Мичуринска:

"Уважаемая Елена Владимировна! По факту размещения ТКО в районе КНС-3 по ул.Январской региональному оператору АО "ТСК" 07.02.19 г .направлено письмо с требованием прекратить складировать мусор на данной площадке. В виду необходимости транспортирования ТКО на полигон в г. Тамбов эта площадка используется как перегрузочная. В настоящее время региональный оператор изыскивает возможность организовать промежуточную площадку в соответствии с требованиями СанПиН на территории удаленной от водоемов и жилых домов. До 01.03.2019г. АО "ТСК" гарантирует закрытие площадки около КНС-3". На неофициальный сайт губернатора Александра Никитина поступило новое сообщение о печальной экологической ситуации в Тамбовской области."Уважаемый Александр Валерьевич! Прошу Вас обратить внимание на действия работников мусорной компании АО «Тамбовская сетевая компания», которые грубо нарушая требования Сан Пи Н 2.1.7.1322-03, на территории КНС (канализационная насосная станция) № 6 г. Мичуринска, расположенной в 150 метрах от реки Лесной Воронеж устроили временное складирование и транспортирование ТБО. В требовании сказано, что при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке; поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химическое стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обослобленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями в соответствии с техническими условиями; поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. Таким образом, данные правила не соблюдаются, ветер и птицы разносят мусор за пределы площадки, про запах который исходит от этого и говорить нечего. Приближается весенний период, когда река выходит из берегов и ежегодно вода подтапливает территорию станции, данные обстоятельства могут привести к экологической катастрофе. Поэтому все это безобразие следует прекратить, а сотрудникам ТСК немедленно вывезти мусор с территории КНС.Кириллова Елена Владимировна""Уважаемая Елена Владимировна! По факту размещения ТКО в районе КНС-3 по ул.Январской региональному оператору АО "ТСК" 07.02.19 г .направлено письмо с требованием прекратить складировать мусор на данной площадке. В виду необходимости транспортирования ТКО на полигон в г. Тамбов эта площадка используется как перегрузочная. В настоящее время региональный оператор изыскивает возможность организовать промежуточную площадку в соответствии с требованиями СанПиН на территории удаленной от водоемов и жилых домов. До 01.03.2019г. АО "ТСК" гарантирует закрытие площадки около КНС-3".



