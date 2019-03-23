В Мичуринске две недели не работает хлебозавод Комментариев: 0



Мичуринский хлебозавод, которому в этом году исполняется 40 лет со дня открытия, приостановил работу с 15 марта, 154 сотрудника вторую неделю находятся без содержания. Директор предприятия, говоря о причинах, в числе первых назвал жесткую конкуренцию, снижение объемов производства, повышение цен на энергоносители и отсутствие роста цен на продукцию. Все это повлияло на сокращение доходов и как следствие задержку выплаты налогов с ноября прошлого года. Налоговая задолженность составила 2,9 млн рублей. 10 марта 2019 года банковский счет предприятия был заблокирован. Также сложилась месячная задолженность по зарплате в отношении большей части сотрудников. Руководство хлебозавода было вынуждено приостановить работу предприятия.



- Ситуация усугублялась в течении нескольких месяцев, но мы надеялись на выход из кризиса. Хотя сделать это было нелегко, ведь цены на продукцию мы не поднимали в течение пяти лет, при этом цена на ту же муку выросла на 80%, - поясняет директор Леонид Павловский.



Удалось погасить долг по налогам в размере 1,5 миллиона рублей. Идет поэтапная выплата заработной платы. Директор прогнозирует решение вопроса в начале апреля и возобновление производства, однако уже при другом собственнике предприятия. Леонид Сергеевич намерен передать завод в новые руки. ОАО «Мичуринский хлебозавод» сменит собственника, чтобы перезапустить производство и расплатиться по долгам по зарплате. 25 марта состоялась встреча городского руководства с директором предприятия Леонидом Павловским. Как сообщает горадминистрация, главной темой разговора стала работа предприятия, а именно приостановка производства и предпринимаемые шаги по возобновлению выпуска продукции.Мичуринский хлебозавод, которому в этом году исполняется 40 лет со дня открытия, приостановил работу с 15 марта, 154 сотрудника вторую неделю находятся без содержания. Директор предприятия, говоря о причинах, в числе первых назвал жесткую конкуренцию, снижение объемов производства, повышение цен на энергоносители и отсутствие роста цен на продукцию. Все это повлияло на сокращение доходов и как следствие задержку выплаты налогов с ноября прошлого года. Налоговая задолженность составила 2,9 млн рублей. 10 марта 2019 года банковский счет предприятия был заблокирован. Также сложилась месячная задолженность по зарплате в отношении большей части сотрудников. Руководство хлебозавода было вынуждено приостановить работу предприятия.- Ситуация усугублялась в течении нескольких месяцев, но мы надеялись на выход из кризиса. Хотя сделать это было нелегко, ведь цены на продукцию мы не поднимали в течение пяти лет, при этом цена на ту же муку выросла на 80%, - поясняет директор Леонид Павловский.Удалось погасить долг по налогам в размере 1,5 миллиона рублей. Идет поэтапная выплата заработной платы. Директор прогнозирует решение вопроса в начале апреля и возобновление производства, однако уже при другом собственнике предприятия. Леонид Сергеевич намерен передать завод в новые руки.



