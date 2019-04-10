Мичуринску передали капсулу с землей с родины Ю.А. Гагарина Комментариев: 0



В зале музея собрались учащиеся школ города. Именно им посчастливилось стать свидетелями знаменательного события. Этот экспонат в Мичуринске появился неслучайно. Ни для кого не секрет, что в наукограде уже много лет разрабатывается питание для космонавтов. А еще школьники узнали сегодня, что наш город непосредственно связан с именами выдающихся служителей одной из самых сложных и героических профессий: В. Быковского, В. Шаталова, С. Прокопьева и других. В День космонавтики в Мичуринском краеведческом музее прошел исторический час «Мичуринск космический». В ходе мероприятия состоялась торжественная передача капсулы с землей с родины первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.В зале музея собрались учащиеся школ города. Именно им посчастливилось стать свидетелями знаменательного события. Этот экспонат в Мичуринске появился неслучайно. Ни для кого не секрет, что в наукограде уже много лет разрабатывается питание для космонавтов. А еще школьники узнали сегодня, что наш город непосредственно связан с именами выдающихся служителей одной из самых сложных и героических профессий: В. Быковского, В. Шаталова, С. Прокопьева и других.



