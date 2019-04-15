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В Мичуринске в ДТП погиб велосипедист
Сегодня, 07:48
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В Мичуринске 15 апреля на улице Пролетарской водитель автомобиля Lada Priora, допустил наезд на велосипедиста, мужчину 1946 года рождения. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло в вечернее время суток.
Как сообщает ГИБДД, на территории Тамбовской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пять получили ранения.
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