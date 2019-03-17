Почти бесплатное ГБО на автомобиль 0 Перевод частных автомобилей россиян на газомоторное топливо (метан) будет субсидироваться государством. Автомобилисты смогут получить 27 тысяч рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля.

Отец с дочерью погибли в собственном доме 0 В рабочем поселке Мордово из-за отравления угарным газом погибли мужчина и девочка. В доме в бессознательном состоянии также обнаружена супруга погибшего, которая госпитализирована в медицинское учреждение.

В Тамбовской области было задержано 42 преступника 0 В рамках масштабного мероприятия правоохранительных органов Тамбовской области при содействии сотрудников из других регионов – «Розыск» на прошлой неделе было задержано 42 преступника.

Жители ул. Володарского – прежде чем принимать решения спросите наше мнение 0 В Тамбове увеличивается количество горожан, которые высказывают скепсис насчет установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей.

В Мичуринске можно бесплатно получить экстракорпоральное оплодотворение 0 На базе городской больницы № 2 в городе Мичуринске теперь женщинам могут бесплатно провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Закредитованность тамбовчан растет 0 В январе 2019 года банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей, что на 38,9% больше, чем в январе прошлого года.

На фестиваль крымско-татарской пришло несколько тысяч человек 0 На площади «Музыки» на набережной в Тамбове прошел фестиваль крымско-татарской кухни.

Сотрудника «Тамбовтеплосервис» оштрафовали за неоплаченную «соль» на 1 млн. рублей 0 Суд подтвердил законность решения УФАС по Тамбовской области в рамках наложения штрафных санкций на сотрудника МУП «Тамбовтеплосервис», который во время не расплатился с поставщиком.

За сутки уровень воды в Цне поднялся на 2 сантиметра 0 Практически все выходные в Тамбовской области выпадали осадки в виде мокрого снега.

В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус 0 На трассе «Р-22» в Сампурском районе Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который опрокинулся.

В Тамбове предлагают досрочно объявить выборы городской Думы 0 Досрочная отставка главы города Тамбова Сергея Чеботарева усилила кризис власти в областном центре. Как отмечают эксперты подобная ситуация приводит к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между органами власти и жителям областного центра.

Митинг в защиту прав граждан состоится 23 марта 0 23 марта в 11.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове состоится митинг организованный региональным отделением КПРФ.

В Тамбове произошло лобовое столкновение – грузовика и крана 0 Вчера в Тамбове в районе остановки общественного транспорта «ТЭЦ» произошло лобовое столкновение - грузовика и крана.

В 2018 году тамбовчанам выпустили больше миллиона платежных карт 0 За 2018 год в Тамбовской области на 43,8% увеличилось количество операций по безналичной оплате товаров и услуг. Всего за 12 месяцев было проведено 91,1 млн таких операций на общую сумму 62,3 млрд рублей.

Группа «Северный флот» в августе выступит в Тамбове 0 Группа «Северный флот» выступит на фестивале «Чернозем». Это 15-й участник фестиваля, который уже объявлен. Ранее выступления в Тамбове анонсировали группы Louna, «Княzz», «Алиса», «Пикник», «Температура Тела», F.P.G., Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов.

Планируют ли размещать в Тамбовской области отходы из соседних регионов? 0 На обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по вопросу проводятся ли переговоры по вопросу возможного размещения на территории Тамбовской области твердых коммунальных отходов из других субъектов РФ, поступил

При строительстве школы в Мичуринске выявлено недостатков на 33 млн. рублей 0 «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Квадр» о взыскании стоимости расходов на устранение недостатков работ по договору по строительству общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Мичуринске Тамбовской области в

Жители Тамбова считают установку в сквере памятника Рябову преждевременным 0 В конце февраля депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение об установке на территории сквера в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей памятника учителю Николаю Рябову.

Экс-директор «Дома молодёжи» подал в суд на администрацию города 0 Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, подал в суд на администрацию города Тамбова, считая свое увольнение незаконным.