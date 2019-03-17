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Отец с дочерью погибли в собственном доме
Сегодня, 08:12
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По данному факту Жердевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В доме в бессознательном состоянии также обнаружена супруга погибшего, которая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.
Сколько таких трагических случаев должно ещё случиться? Кто и когда проверял исправность отопительных приборов? Планируют ли власти заняться профилактикой несчастных случаев, связанных с неисправностью отопительных приборов?
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