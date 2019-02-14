В Моршанске откроют мемориальный комплекс Комментариев: 0



Как сообщает горадминистрация, в соответствии с проектом, пилонов, на которых будут размещаться гранитные плиты с именами жителей Моршанска, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны, должно быть 22. По мнению собравшихся, сооружение соответствует всем предъявляемым требованиям и выполнено без нарушений. В ближайшее время на предприятии приступят к производству всей партии. Мемориал в Моршанске должен стать одним из самых величественных в области. На нем будут увековечены имена 3231 жителя Моршанска.



Посмотреть и оценить опытный образец приехали первый заместитель председателя областной Думы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Карев, глава Моршанска Алексей Банников, автор проекта Аркадий Фарба. Проект, как считают все, очень хороший, но по затратам дорогой. Как уменьшить расходы без ущерба в качестве? Этот вопрос самый актуальный на данный момент, т.к. мемориал строится за счет пожертвований граждан, организаций и предприятий, и каждая «копеечка» на счету. Руководство военно-мемориальной компании, которая будет изготавливать гранитные плиты с фамилиями погибших, считает, что сэкономить можно, если использовать не самые дорогие сорта природного камня. Предложенный ими вариант устроил и заказчика, и автора проекта. В течение нескольких дней будет подготовлена смета на изготовление плит и по мере поступления финансов мемориальная компания начнет приобретать необходимый гранит. В ходе обсуждения были рассмотрены и другие возможности сокращения расходной части проекта. Первый пилон для мемориального комплекса в Моршанске изготовили на тамбовском заводе ЖБИ.Как сообщает горадминистрация, в соответствии с проектом, пилонов, на которых будут размещаться гранитные плиты с именами жителей Моршанска, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны, должно быть 22. По мнению собравшихся, сооружение соответствует всем предъявляемым требованиям и выполнено без нарушений. В ближайшее время на предприятии приступят к производству всей партии. Мемориал в Моршанске должен стать одним из самых величественных в области. На нем будут увековечены имена 3231 жителя Моршанска.Посмотреть и оценить опытный образец приехали первый заместитель председателя областной Думы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Карев, глава Моршанска Алексей Банников, автор проекта Аркадий Фарба. Проект, как считают все, очень хороший, но по затратам дорогой. Как уменьшить расходы без ущерба в качестве? Этот вопрос самый актуальный на данный момент, т.к. мемориал строится за счет пожертвований граждан, организаций и предприятий, и каждая «копеечка» на счету. Руководство военно-мемориальной компании, которая будет изготавливать гранитные плиты с фамилиями погибших, считает, что сэкономить можно, если использовать не самые дорогие сорта природного камня. Предложенный ими вариант устроил и заказчика, и автора проекта. В течение нескольких дней будет подготовлена смета на изготовление плит и по мере поступления финансов мемориальная компания начнет приобретать необходимый гранит. В ходе обсуждения были рассмотрены и другие возможности сокращения расходной части проекта.



