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В Моршанском районе погибла 16-летняя школьница
Сегодня, 14:54
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В селе Карели Моршанского района погибла 16-летняя ученица 10 класса. Накануне трагедии школьница осталась ночевать у родственников в доме с печным отоплением, а утром следующего дня не проснулась. Когда тетя подошла ее будить, то обнаружила, что девушка лежит без сознания. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшей, причиной которой явилось отравление угарным газом. У тети потерпевшей также обнаружены признаки отравления угарным газом.
По данному факту Моршанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, повлекших образование угарного газа внутри жилого помещения.
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