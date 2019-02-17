Мучапские автомобилисты пожаловались на падение наледи Комментариев: 0



В прокуратуре сообщили, что кровля крыши здания, расположенного по указанному адресу и находящегося в ведении ООО «Монтажстрой-Тамбов», принадлежащего на праве собственности ООО «Хлебзаводстрой», не была очищена полностью от снега. В условиях постоянно меняющейся температуры воздуха произошел лавинообразный сход снега, в результате чего серьезные повреждения получили припаркованные у данного здания транспортные средства заявителей.



Обязанность за содержание строительных конструкций, в том числе кровли крыши указанного здания, возложена на ООО «Монтажстрой-Тамбов». Каких–либо снегозадерживающих устройств, а также кабельной системы противообледенения на крыше здания установлено не было.



Прокуратурой Мучкапского района в адрес ООО «Хлебзаводстрой» и ООО «Монтажстрой-Тамбов» внесены представления об устранении выявленных нарушений действующего в обозначенной сфере правоотношений, в которых также поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц. Одновременно в отношении генерального директора ООО «Монтажстрой-Тамбов» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. ч.1 ст.8 Закона области «Об административных правонарушениях в Тамбовской области». Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения. В поселке Мучкапский из-за падения наледи с крыши здания №17 по ул.Советская были повреждены два автомобиля.В прокуратуре сообщили, что кровля крыши здания, расположенного по указанному адресу и находящегося в ведении ООО «Монтажстрой-Тамбов», принадлежащего на праве собственности ООО «Хлебзаводстрой», не была очищена полностью от снега. В условиях постоянно меняющейся температуры воздуха произошел лавинообразный сход снега, в результате чего серьезные повреждения получили припаркованные у данного здания транспортные средства заявителей.Обязанность за содержание строительных конструкций, в том числе кровли крыши указанного здания, возложена на ООО «Монтажстрой-Тамбов». Каких–либо снегозадерживающих устройств, а также кабельной системы противообледенения на крыше здания установлено не было.Прокуратурой Мучкапского района в адрес ООО «Хлебзаводстрой» и ООО «Монтажстрой-Тамбов» внесены представления об устранении выявленных нарушений действующего в обозначенной сфере правоотношений, в которых также поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц. Одновременно в отношении генерального директора ООО «Монтажстрой-Тамбов» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. ч.1 ст.8 Закона области «Об административных правонарушениях в Тамбовской области». Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения.



