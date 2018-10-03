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» » » На уличное освещение Рассказово потратят 50 млн рублей

На уличное освещение Рассказово потратят 50 млн рублей

Вчера, 19:21
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На уличное освещение Рассказово потратят 50 млн рублейУличное освещение в Рассказово станет ярче и экономичнее. Реализацией проекта стоимостью около 50 миллионов рублей займется компания "Сферрум". Как сообщает пресс-служба региональной администрации, компании предстоит установить 2,5 тысячи светодиодных светильников. Новое оборудование должно сократить затраты на эксплуатацию в пять раз, а на потребление электроэнергии в два раза.
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