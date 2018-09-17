В Ржаксинском районе смертность в три раза превышает рождаемость Комментариев: 0

Ужасающие данные по соотношению рождаемости и смертности публикует отдел ЗАГС Ржаксинского района. В 2017 году было зарегистрировано 286 смертей и всего 86 рождений. Таким образом,



По данным ЗАГС, за 2017 год зарегистрировано 515 (рождение-86, смерти-285, браков-63, расторжений-54, установлений отцовства-19, усыновлений-1, перемена имени-7) актов гражданского состояния и совершено 1269 юридически значимых действий: из них выдано повторных свидетельств – 425, выдано справок о регистрации актов, из архива – 724, составлено 67 заключений о внесении исправлений и изменений в актовые записи. За истекший год в отдел ЗАГС поступило 1381 запросов и обращений граждан. Сумма государственной пошлины за отчетный период за государственную регистрацию актов гражданского состояния составила 245300 руб. Ужасающие данные по соотношению рождаемости и смертности публикует отдел ЗАГС Ржаксинского района. В 2017 году было зарегистрировано 286 смертей и всего 86 рождений. Таким образом, смертность в три раза превышает рождаемость. И эта тенденция сохраняется в Ржаксинском районе уже десятки лет. Особенно печально узнавать о гибели молодежи. Так, на прошлой неделе в ДТП погиб парень 2003 года рождения.По данным ЗАГС, за 2017 год зарегистрировано 515 (рождение-86, смерти-285, браков-63, расторжений-54, установлений отцовства-19, усыновлений-1, перемена имени-7) актов гражданского состояния и совершено 1269 юридически значимых действий: из них выдано повторных свидетельств – 425, выдано справок о регистрации актов, из архива – 724, составлено 67 заключений о внесении исправлений и изменений в актовые записи. За истекший год в отдел ЗАГС поступило 1381 запросов и обращений граждан. Сумма государственной пошлины за отчетный период за государственную регистрацию актов гражданского состояния составила 245300 руб.



