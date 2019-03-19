В Ржаксинском районе отменили школьный автобус Комментариев: 0



Елена Аистова, мама ученика филиала Ржаксинской СОШ №2 имени Г.А. Понаморева:

— Мне ответили, что возить учеников до школы по грунтовому покрытию нельзя. Но других дорог у нас нет, и никогда не было. Получается, что наши дети не достойны получать образование, так как в селах нет асфальта?



Журналисты ИА "Тамбов-информ" попросили администрацию Ржаксинского района прокомментировать ситуацию, но пока ответа не поступило.



Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на образование. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. Для восстановления конституционного права на образования родители школьников могут обратиться в прокуратуру.



Ранее жители Ржаксинского района сообщали о том, что Глава Ржаксинского района Николай Козадаев распорядился прекратить доставку детей в школу на автобусе из деревень Изобилино и Александровка. О ситуации рассказала мама одного из учеников филиала Ржаксинской СОШ №2 имени Г.А. Понаморева Елена Аистова. Причина — отсутствие асфальта на выезде из населенных пунктов, сообщает "ВТамбове" Елена Аистова, мама ученика филиала Ржаксинской СОШ №2 имени Г.А. Понаморева:— Мне ответили, что возить учеников до школы по грунтовому покрытию нельзя. Но других дорог у нас нет, и никогда не было. Получается, что наши дети не достойны получать образование, так как в селах нет асфальта?Журналисты ИА "Тамбов-информ" попросили администрацию Ржаксинского района прокомментировать ситуацию, но пока ответа не поступило.Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на образование. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. Для восстановления конституционного права на образования родители школьников могут обратиться в прокуратуру.Ранее жители Ржаксинского района сообщали о том, что в школе №2 села Каменка протекла кровля в спортзале. На сайте губернатора Александра Никитина размещен ответ районных властей с обещаниями капитального ремонта без уточнения сроков.



