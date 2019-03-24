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Ржаксинские родители школьников вынуждены самостоятельно возить детей в школу

Вчера, 19:49
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Ржаксинские родители школьников вынуждены самостоятельно возить детей в школу
История с прекращением доставки детей в одну из школ Ржаксинского района продолжает развиваться. Ранее мы сообщали, что глава Ржаксинского района Николай Козадаев распорядился прекратить доставку детей в школу на автобусе из деревень Изобилино и Александровка. О ситуации рассказала мама одного из учеников филиала Ржаксинской СОШ №2 имени Г.А. Понаморева Елена Аистова.

В региональном управлении образования и науки сообщили, что администрация Ржанскинского района достигла договорённости с родителями о самостоятельном подвозе детей к школе. Кроме того, МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва» располагает школьным автобусом повышенной проходимости.

Школьный маршрут № 16-111 д. Александровка – д. Изобилино – филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва» в деревне Волхонщина признан небезопасным. Соответственно, требуется незамедлительное открытие альтернативной дороги для перевоза детей. Сейчас УМВД ГИБДД России по Тамбовской области разрабатывает безопасный автобусный маршрут.
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Ржаксинские родители школьников вынуждены самостоятельно возить детей в школу

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