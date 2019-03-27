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В Ржаксинском районе сложилась катастрофическая ситуация с соей
Сегодня, 14:18
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У сельхозпроизводителей из Ржаксинского района резко упали показали всхожести семян сои. Эта культура пользуется большой популярностью. Семена сои не соответствуют ГОСТ, их всхожесть упала до 30-40 процентов, такие данные сообщает ФБГУ "Россельхозцентр" по Ржаксинскому району.
Сельхозпроизводителям нужно срочно закупить новые продуктивные семена. В противном случае планы по весенней посевной будут сорваны, а урожай сои будет заметно ниже прошлогоднего. В условиях тяжелейшего финансового состояния и старения парка сельхозтехники хороший семенной материал остается единственной надеждой на стабильный урожай.
Начальник ФБГУ "Россельхозцентр" по Ржаксинскому району Юрий Нефёдов отмечает, что главы КФХ к семенам относятся наплевательски... Сортировальных машин не имеют, а те, что есть, способны отделить только солому. Какие репродукции высевают? Никто не знает. Отсюда и слёзы, а не урожай...
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