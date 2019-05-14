В Ржаксе из кранов течет не вода, а глина с землей Комментариев: 0



"Обращается к Вам жительница р.п. Ржакса Тамбовской области. Хочу обратиться к вам за помощью по вопросу водоснабжения. Не первый год в районе проблема с водой. По улицам Коммунальная и Калинина р.п.Ржакса холодное водоснабжение не соответствует нормам, в различное время суток в течение года напор воды либо слабый, либо отсутствует совсем. И очень часто из крана течет не вода, а глина с землей. Такая вода просто не пригодна для использования, к тому же все это приводит к выходу из строя индивидуальных приборов учета ХВС и сантехнического оборудования, к поломке стиральных машин и газовых котлов. Жители свои обязанности по оплате коммунальных услуг, в том числе и за воду, исполняют своевременно. Неоднократно обращались с данной проблемой к главе поссовета, в Администрацию района, к Кондратьеву, но все обращения остались без внимания. По мнению работников поссовета и Администрация данная вода пригодна для использования! И никаких мер по решению проблем водоснабжения не предпринимается. Убедительно Вас просим разобраться и оказать действенные меры и помощь в сложившейся ситуации".

Жительница Ржаксы Галина Трушина сообщила о вопиющей ситуации с водоснабжением поселка. Информация опубликована на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина."Обращается к Вам жительница р.п. Ржакса Тамбовской области. Хочу обратиться к вам за помощью по вопросу водоснабжения. Не первый год в районе проблема с водой. По улицам Коммунальная и Калинина р.п.Ржакса холодное водоснабжение не соответствует нормам, в различное время суток в течение года напор воды либо слабый, либо отсутствует совсем. И очень часто из крана течет не вода, а глина с землей. Такая вода просто не пригодна для использования, к тому же все это приводит к выходу из строя индивидуальных приборов учета ХВС и сантехнического оборудования, к поломке стиральных машин и газовых котлов. Жители свои обязанности по оплате коммунальных услуг, в том числе и за воду, исполняют своевременно. Неоднократно обращались с данной проблемой к главе поссовета, в Администрацию района, к Кондратьеву, но все обращения остались без внимания. По мнению работников поссовета и Администрация данная вода пригодна для использования! И никаких мер по решению проблем водоснабжения не предпринимается. Убедительно Вас просим разобраться и оказать действенные меры и помощь в сложившейся ситуации".



