В Сосновском районе замерзающего мужчину спасли из снежной западни Комментариев: 0

В Сосновском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из заснеженного леса. Со словами благодарности за оказанную помощь сотрудниками ГИБДД водитель обратился на официальный сайт Госавтоинспекции.



Мужчина двигался вечером на автомобиле «ВАЗ-2109» по автодороге «Сосновка - Атманов Угол» и съехал на лесную дорогу, где в глубине леса его автомобиль полностью застрял в глубоком снегу. Все его попытки выбраться из «снежного плена» оказались бесполезны. Пленник снежной целины позвонил в службу 112.



На помощь к водителю прибыл наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому район в составе лейтенантов полиции Вячеслава Ярцева и Забровского Виталия. В первую очередь автоинспекторы обогрели в патрульном автомобиле автовладельца, который за это время уже начал замерзать, и помогли выбраться из снежной западни. Благодаря своевременным и оперативным действиям автоинспекторов мужчина не пострадал и вернулся до наступления ночи. «Огромное им спасибо за то, что спасли. Удачной им службы и поменьше нарушителей Правил дорожного движения» - отметил автор письма. В Сосновском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из заснеженного леса. Со словами благодарности за оказанную помощь сотрудниками ГИБДД водитель обратился на официальный сайт Госавтоинспекции.Мужчина двигался вечером на автомобиле «ВАЗ-2109» по автодороге «Сосновка - Атманов Угол» и съехал на лесную дорогу, где в глубине леса его автомобиль полностью застрял в глубоком снегу. Все его попытки выбраться из «снежного плена» оказались бесполезны. Пленник снежной целины позвонил в службу 112.На помощь к водителю прибыл наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому район в составе лейтенантов полиции Вячеслава Ярцева и Забровского Виталия. В первую очередь автоинспекторы обогрели в патрульном автомобиле автовладельца, который за это время уже начал замерзать, и помогли выбраться из снежной западни. Благодаря своевременным и оперативным действиям автоинспекторов мужчина не пострадал и вернулся до наступления ночи. «Огромное им спасибо за то, что спасли. Удачной им службы и поменьше нарушителей Правил дорожного движения» - отметил автор письма.



