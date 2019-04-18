|
Сосновский район заселили благородные олени
Вчера, 13:14
Комментариев: 0
Версия для печати
Специалисты отдела внутреннего и пограничного ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям совместно с Управлением ветеринарии Тамбовской области приняли европейских племенных благородных оленей. В ходе проведения документарного досмотра, нарушений ветеринарного законодательства не выявлено, все животные прибыли в удовлетворительном состоянии, без клинических признаков заболеваний и травм.
В настоящее время благородные олени размещены на 30-дневный карантин для проведения необходимых профилактических мероприятий и исследований на инфекционные заболевания животных.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.