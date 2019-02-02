Тамбовчанка почти 90 лет прожила в лесу Комментариев: 0



Деревянному домику, что в посёлке Пригородное лесничество Тамбовского района, как и его обаятельной хозяйке - 90 лет. Нина Резвина всю жизнь прожила в лесу, её отец, затем муж, да и она сама работали лесничими. Смеётся, что впервые паровоз увидела тогда, когда поехала учиться в лесной техникум. Нина Андреевна – человек позитивный, несмотря на почтенные годы, и любит пошутить. Говорит про себя: «Я раритет!» и рассказывает свою лесную историю.



Первому высаженному Ниной Резвиной лесу сегодня почти семьдесят лет. Когда она вновь попала на малую родину, в Моршанский район, где когда-то начинала работать по профессии, то не узнала его. На месте хрупких саженцев вырос могучий и сильный лес. Сколько точно таких же на Тамбовщине, теперь не сосчитать. Нина Андреевна говорит, что без любви к лесу в этой сфере никак, а потому, кто пришёл сюда однажды, проходит здесь весь трудовой путь.



Фото: Алексей Бучнев

- О другой профессии я не знала, жила-то среди лесников. Наверное, поэтому и стала лесоводом. Когда уехала из своего лесного посёлка, впервые увидела паровоз. Тогда не представляла, что есть ещё что-то кроме нашего леса. Все задают вопрос: «А что делает лесник, ведь лес и сам по себе может расти?». Задач у работников леса много. В те годы технику использовали только на больших открытых площадках, когда обсаживали дороги и овраги, вся работа внутри леса - ручная, - вспоминает Нина Резвина.



Отец Нины Андреевны погиб на фронте, он так и не узнал, что у него родился третий ребёнок. За три года до войны его назначили директором Перкинского лесхоза в Моршанском районе. Здесь же спустя годы работала и его дочь после окончания техникума.



Послевоенные годы для лесного хозяйства – непростое время. В стране шла активная стройка, древесину выдавали для строительства домов военнослужащим. Но всё же профессия девушке нравилась, и её будущий супруг тоже оказался лесоводом.



Необъятная Сибирь

По направлению молодую семью Резвиных направили в Сибирь. В непроходимой тайге они проработали семь лет. Виктор Петрович - лесничим, она – его помощником. Поселили их на станции «Тайга», рядом со знаменитой в те годы автодорогой Москва-Пекин.



- В лесничестве настолько большие территории, что лесоводы, думаю, до сих пор не во всех его уголках побывали. А Сибирь была необъятная. Сложно приходилось из-за непростого климата, морозы стояли как в Якутии -53-55º градусов. В метель домик наш заносило под самую крышу. Откроешь дверь, а за ней - снежная стена, - рассказывает пенсионерка.



В Сибири Нина Андреевна научилась ездить верхом на лошади. Иначе никак - пешком территорию не обойти, а техника по тайге не проедет. Но работать было интересно. Собирали шишки, сушили семена, высевали их в открытые питомники. Вырубали лес и на новые лесосеки заново высаживали рассаду.



- Помню, меня назначили депутатом одного из местных сельсоветов. Добраться до него можно только поездом, а станций там, где мы жили, не было. Железнодорожники про нас знали, останавливали и товарные, и пригородные поезда. Мы чуть ли не на ходу в них запрыгивали, - говорит Нина Резвина.



Из Сибири супругов направили вновь в Моршанский район. В то время там образовывался новый лесхоз на базе трёх ликвидированных колхозов.



- В село Благодатка мы приехали в начале 60-х годов. Люди ещё в лаптях ходили, электричества не было, такой тихий уголочек. Самые большие посадки были в Николаевском лесничестве. Сеяли за сезон по 40 гектаров желудей. Рассадой дуба потом овраги засаживали. Использовалось в работе много передового. Знаете, как выращивать лес сложно. Например, сосна спелости достигает к 80 годам. Только в таком возрасте её можно рубить для заготовок древесины, - добавляет Нина Андреевна.



Секрет долголетия

Дом лесника узнаешь сразу. Он приметный и необычный - из круглого бруса или тёсаных брёвен. Поблизости всегда административное здание лесничества. Такие дома выдавали для проживания вновь назначаемому лесничему и его семье. Когда его переводили, то в это служебное помещенье заселялся новый лесничий.



В таком домике в Пригородном лесничестве с 1966 года и живёт семья Резвиных. В начале 80-х супруга не стало, и хозяйка у него теперь только Нина Андреевна. Поблизости векового дома ещё одно достояние посёлка - местные дубы, которым, по меньшей мере, 250 лет.



В шестидесятые посёлок только начал разрастаться. В Пригородном лесхозе, где проработала до пенсии Нина Андреевна, находилась своя пилорама и столярный цех. Помимо заготовки леса, занимались его воспроизводством. Резвины и в Тулиновке были депутатами сельсовета, решали социальные вопросы.



Одна из комнат в доме отведена под большую библиотеку. Её на протяжении всей жизни собирали супруги. Коллекция отечественной и зарубежной классики, роман-газеты переезжали с ними из лесничества в лесничество. Выписывать книги было модно.



Чем больше мы беседовали с Ниной Андреевной, тем меньше верилось, что ей 90 лет. В своём возрасте она продолжает вышивать, в её доме множество расшитых подушек. В прошлом году закончила работу, начатую ещё в Сибири, натюрморт - корзины с фруктами. Как считает героиня, секрет её долголетия, в том, что она по-настоящему любила профессию и свой труд. Лес стал и её домом, и её жизнью. ИА "Тамбов-информ" публикует замечательное интервью, которое наши коллеги с РИА ТОП68 взяли у 90-летней тамбовчанки, которая всю жизнь прожила в лесу.Деревянному домику, что в посёлке Пригородное лесничество Тамбовского района, как и его обаятельной хозяйке - 90 лет. Нина Резвина всю жизнь прожила в лесу, её отец, затем муж, да и она сама работали лесничими. Смеётся, что впервые паровоз увидела тогда, когда поехала учиться в лесной техникум. Нина Андреевна – человек позитивный, несмотря на почтенные годы, и любит пошутить. Говорит про себя: «Я раритет!» и рассказывает свою лесную историю.Первому высаженному Ниной Резвиной лесу сегодня почти семьдесят лет. Когда она вновь попала на малую родину, в Моршанский район, где когда-то начинала работать по профессии, то не узнала его. На месте хрупких саженцев вырос могучий и сильный лес. Сколько точно таких же на Тамбовщине, теперь не сосчитать. Нина Андреевна говорит, что без любви к лесу в этой сфере никак, а потому, кто пришёл сюда однажды, проходит здесь весь трудовой путь.- О другой профессии я не знала, жила-то среди лесников. Наверное, поэтому и стала лесоводом. Когда уехала из своего лесного посёлка, впервые увидела паровоз. Тогда не представляла, что есть ещё что-то кроме нашего леса. Все задают вопрос: «А что делает лесник, ведь лес и сам по себе может расти?». Задач у работников леса много. В те годы технику использовали только на больших открытых площадках, когда обсаживали дороги и овраги, вся работа внутри леса - ручная, - вспоминает Нина Резвина.Отец Нины Андреевны погиб на фронте, он так и не узнал, что у него родился третий ребёнок. За три года до войны его назначили директором Перкинского лесхоза в Моршанском районе. Здесь же спустя годы работала и его дочь после окончания техникума.Послевоенные годы для лесного хозяйства – непростое время. В стране шла активная стройка, древесину выдавали для строительства домов военнослужащим. Но всё же профессия девушке нравилась, и её будущий супруг тоже оказался лесоводом.По направлению молодую семью Резвиных направили в Сибирь. В непроходимой тайге они проработали семь лет. Виктор Петрович - лесничим, она – его помощником. Поселили их на станции «Тайга», рядом со знаменитой в те годы автодорогой Москва-Пекин.- В лесничестве настолько большие территории, что лесоводы, думаю, до сих пор не во всех его уголках побывали. А Сибирь была необъятная. Сложно приходилось из-за непростого климата, морозы стояли как в Якутии -53-55º градусов. В метель домик наш заносило под самую крышу. Откроешь дверь, а за ней - снежная стена, - рассказывает пенсионерка.В Сибири Нина Андреевна научилась ездить верхом на лошади. Иначе никак - пешком территорию не обойти, а техника по тайге не проедет. Но работать было интересно. Собирали шишки, сушили семена, высевали их в открытые питомники. Вырубали лес и на новые лесосеки заново высаживали рассаду.- Помню, меня назначили депутатом одного из местных сельсоветов. Добраться до него можно только поездом, а станций там, где мы жили, не было. Железнодорожники про нас знали, останавливали и товарные, и пригородные поезда. Мы чуть ли не на ходу в них запрыгивали, - говорит Нина Резвина.Из Сибири супругов направили вновь в Моршанский район. В то время там образовывался новый лесхоз на базе трёх ликвидированных колхозов.- В село Благодатка мы приехали в начале 60-х годов. Люди ещё в лаптях ходили, электричества не было, такой тихий уголочек. Самые большие посадки были в Николаевском лесничестве. Сеяли за сезон по 40 гектаров желудей. Рассадой дуба потом овраги засаживали. Использовалось в работе много передового. Знаете, как выращивать лес сложно. Например, сосна спелости достигает к 80 годам. Только в таком возрасте её можно рубить для заготовок древесины, - добавляет Нина Андреевна.Дом лесника узнаешь сразу. Он приметный и необычный - из круглого бруса или тёсаных брёвен. Поблизости всегда административное здание лесничества. Такие дома выдавали для проживания вновь назначаемому лесничему и его семье. Когда его переводили, то в это служебное помещенье заселялся новый лесничий.В таком домике в Пригородном лесничестве с 1966 года и живёт семья Резвиных. В начале 80-х супруга не стало, и хозяйка у него теперь только Нина Андреевна. Поблизости векового дома ещё одно достояние посёлка - местные дубы, которым, по меньшей мере, 250 лет.В шестидесятые посёлок только начал разрастаться. В Пригородном лесхозе, где проработала до пенсии Нина Андреевна, находилась своя пилорама и столярный цех. Помимо заготовки леса, занимались его воспроизводством. Резвины и в Тулиновке были депутатами сельсовета, решали социальные вопросы.Одна из комнат в доме отведена под большую библиотеку. Её на протяжении всей жизни собирали супруги. Коллекция отечественной и зарубежной классики, роман-газеты переезжали с ними из лесничества в лесничество. Выписывать книги было модно.Чем больше мы беседовали с Ниной Андреевной, тем меньше верилось, что ей 90 лет. В своём возрасте она продолжает вышивать, в её доме множество расшитых подушек. В прошлом году закончила работу, начатую ещё в Сибири, натюрморт - корзины с фруктами. Как считает героиня, секрет её долголетия, в том, что она по-настоящему любила профессию и свой труд. Лес стал и её домом, и её жизнью.



