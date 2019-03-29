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Семьи Тамбовского района получили сертификаты на жильё
Сегодня, 19:14
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Жители Тамбовского района получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Сертификаты получила 51 семья, из них 20 - по категории молодые семьи и молодые специалисты. Общая сумма социальной выплаты в Тамбовском районе составила 39 миллионов рублей, сообщает обладминистрация.
В 2019 году в Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области» выделено 227,9 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составили – 207,4 миллиона рублей. В рамках софинансирования из региональной казны выделено 20,5 миллиона рублей. Все средства направлены 264 семьям, проживающим и работающим в селах региона.
Господдержку можно использовать на приобретение или строительство жилого помещения в сельской местности, на завершение ранее начатого строительства и на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Размер социальной выплаты зависит от состава семьи, а также от способа улучшения жилищных условий.
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