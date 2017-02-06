В Уварово сдали нормы ГТО на лыжах Комментариев: 0



На лыжню вышли более сотни желающих сдать нормы ГТО. Активное участие приняли представители трудовых коллективов администрации города, школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, пенсионного фонда, сбербанка и МФЦ. Участники соревновались в разных возрастных группах от 25 до 55 лет. В зависимости от категории пробежать предстояло 2, 3 или 5 километров на лыжах.



Фото горадминистрации

Хорошим примером для всех собравшихся стало личное участие в забеге главы города Владислава Денисова. «Я считаю правильным поддержать эту акцию. Здоровье – это одна из главных наших ценностей и нам нужно стремиться к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Я рад, что вместе со мной к акции присоединились многие горожане. Сегодня мы доказали свою готовность к труду и обороне и будем дальше участвовать в таких акциях и стремиться показать хорошие результаты», - отметил Владислав Денисов.



ГТО — это ориентир для здорового и в меру активного человека, возможность проверить свои физические данные. Возможно, примеру сегодня сдававших нормы ГТО последуют и другие. В Уварово 3 февраля в пригородном лесу состоялся зачет по нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в беге на лыжах. Проверить свою физическую подготовку в рамках комплекса ГТО смогли все желающие.На лыжню вышли более сотни желающих сдать нормы ГТО. Активное участие приняли представители трудовых коллективов администрации города, школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, пенсионного фонда, сбербанка и МФЦ. Участники соревновались в разных возрастных группах от 25 до 55 лет. В зависимости от категории пробежать предстояло 2, 3 или 5 километров на лыжах.Хорошим примером для всех собравшихся стало личное участие в забеге главы города Владислава Денисова. «Я считаю правильным поддержать эту акцию. Здоровье – это одна из главных наших ценностей и нам нужно стремиться к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Я рад, что вместе со мной к акции присоединились многие горожане. Сегодня мы доказали свою готовность к труду и обороне и будем дальше участвовать в таких акциях и стремиться показать хорошие результаты», - отметил Владислав Денисов.ГТО — это ориентир для здорового и в меру активного человека, возможность проверить свои физические данные. Возможно, примеру сегодня сдававших нормы ГТО последуют и другие.



