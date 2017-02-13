Жители Знаменки сдали кровь Комментариев: 0



Выездные донорские акции организует областная станция переливания крови. Для этого она задействует мобильный пункт заготовки крови, оснащенный современным оборудованием. Сама процедура сдачи крови проводится в стерильных условиях и полностью безопасна для здоровья. Донорская кровь поступает в лечебные учреждения региона для лечения тяжелобольных людей.



В Тамбовской области активно развивается служба крови. Наш регион является одним из лидеров донорского движения в ЦФО. Ежегодно на территории Тамбовской области проводится около 70 массовых донорских акций. Благодаря развитию корпоративного донорства на Тамбовщине ежегодно увеличивается количество людей, которые готовы безвозмездно сдать кровь для тяжелобольных людей, что говорит о высоком уровне социальной ответственности. Многие доноры удостоены почетных наград и званий.



В феврале на территории области запланировано четыре массовых донорских акции. Ранее уже состоялись две акции - в райцентре Сосновка и в Тамбове на заводе «Электроприбор». Следующий День донора запланирован 21 февраля на базе Тамбовской ЦРБ. Сегодня мобильный пункт заготовки крови развернул работу на базе Знаменской ЦРБ. Кровь сдали 80 человек, из них 9 человек впервые. Наиболее активными донорами стали жители поселка Первомайское, работники сахарного завода, сотрудники администрации, центральной районной больницы, сообщает пресс-служба обладминистрации.Выездные донорские акции организует областная станция переливания крови. Для этого она задействует мобильный пункт заготовки крови, оснащенный современным оборудованием. Сама процедура сдачи крови проводится в стерильных условиях и полностью безопасна для здоровья. Донорская кровь поступает в лечебные учреждения региона для лечения тяжелобольных людей.В Тамбовской области активно развивается служба крови. Наш регион является одним из лидеров донорского движения в ЦФО. Ежегодно на территории Тамбовской области проводится около 70 массовых донорских акций. Благодаря развитию корпоративного донорства на Тамбовщине ежегодно увеличивается количество людей, которые готовы безвозмездно сдать кровь для тяжелобольных людей, что говорит о высоком уровне социальной ответственности. Многие доноры удостоены почетных наград и званий.В феврале на территории области запланировано четыре массовых донорских акции. Ранее уже состоялись две акции - в райцентре Сосновка и в Тамбове на заводе «Электроприбор». Следующий День донора запланирован 21 февраля на базе Тамбовской ЦРБ.



