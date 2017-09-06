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Строительные работы в районе детсада ведутся незаконно

Вчера, 09:58
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Строительные работы в районе детсада ведутся незаконно Недавно в Тамбове по ул. Рабочая в районе жилых домов и в десяти метрах от детского сада «Золотая рыбка» начались строительные работы. По информации администрации города Тамбова, в предоставлении разрешения на строительство заявителю отказано.

Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в надзорные органы. Согласно ответу из управления Государственного строительного надзора по Тамбовской области за реконструкцию без разрешения на строительство нежилого здания в районе доме по ул. Рабочей, 8 предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. Несмотря на штрафные санкции, строительные работы продолжаются, местные жители крайне возмущены самоуправством со стороны предпринимателя, они намерены обратиться в правоохранительные органы.
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