|
Строительные работы в районе детсада ведутся незаконно
Вчера, 09:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Недавно в Тамбове по ул. Рабочая в районе жилых домов и в десяти метрах от детского сада «Золотая рыбка» начались строительные работы. По информации администрации города Тамбова, в предоставлении разрешения на строительство заявителю отказано.
Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в надзорные органы. Согласно ответу из управления Государственного строительного надзора по Тамбовской области за реконструкцию без разрешения на строительство нежилого здания в районе доме по ул. Рабочей, 8 предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. Несмотря на штрафные санкции, строительные работы продолжаются, местные жители крайне возмущены самоуправством со стороны предпринимателя, они намерены обратиться в правоохранительные органы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.