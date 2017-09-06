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Прокуратура встала на защиту интересов ООО «ЮВАГ»
Сегодня, 10:25
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Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению директора ООО «ЮВАГ» по вопросу нарушения требований земельного законодательства ООО «Агрохимальянс» - сообщает прокуратура области.
В ходе проверки установлено, что ООО «Юго-Восточная агрогруппа» на праве собственности принадлежит земельный участок. Смежный земельный участок используется ООО «Агрохимальянс» для выращивания яровой пшеницы. При этом пшеницей засеяна и часть участка, принадлежащего ООО «ЮВАГ». Размер земельного участка самовольно захваченного ООО «Агрохимальянс» составил около 32 га, чем нарушены права ООО «ЮВАГ» как собственника земельного участка.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица ООО «Агрохимальянс» производство по делу об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Одновременно в адрес руководителя общества внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства.
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