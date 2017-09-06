Джамала Шамояна подозревают в совершении уголовных преступлений 0 Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя Джамала Шамояна.

Лучшими в профессии стали тамбовские трактористы-машинисты 0 Сергей ШубинПод проливным дождем 7 сентября в городе Кирсанове прошел федеральный этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

За долги «Зелёной долины» город Тамбов расплачивается имуществом 0 Региональные власти пытались спасти агротехнопарк. Несмотря на все старания, «временный» кризис решён не был, Сбербанк России обратился в арбитражный суд.

Юбилейный фестиваль молодежных театров пройдет осенью в Тамбове 0 В этом году в десятый раз коллективы страны представят свои лучшие спектакли на сцене Тамбовского молодежного театра.

Прокуратура встала на защиту интересов ООО «ЮВАГ» 0 Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению директора ООО «ЮВАГ» по вопросу нарушения требований земельного законодательства ООО «Агрохимальянс» - сообщает прокуратура области.

Контрольно-счетная палата выявила многочисленные нарушения в МУП «Ритуал» 0 Контрольно-счетная палата города Тамбова по поручению городской Думы провела масштабную проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Ритуал».

Бывшего директора школы осудили за хищение бюджетных средств 0 Закончилось судебное разбирательство фигурантом, которого был бывший директор общеобразовательного учреждения Рассказовского района.

В Тамбовскую область поступят 25 новых школьных автобусов 0 25 новых школьных автобусов за счет средств федерального бюджета будет поставлено в Тамбовскую область в этом году. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Владислав Федоров: QR-коды на выборах должны быть защищены также как цифровая подпись 0 QR-коды, используемые для передачи результатов голосования, необходимо защитить от фальсификаций, заявил на пресс-конференции по предварительным итогам работы ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" член Клуба политических дебатов Владислав Федоров, сообщает РИА Новости.

Строительные работы в районе детсада ведутся незаконно 0 Недавно в Тамбове по ул. Рабочая в районе жилых домов и в десяти метрах от детского сада «Золотая рыбка» начались строительные работы.

По заработной плате Тамбовская область на предпоследнем месте 0 Среднемесячная заработная плата в Тамбовской области по данным Тамбовстата составляет 23,5 тыс. руб. Реальная заработная плата в сельских районах едва ли превышает 15 тыс. руб.

В Тамбове открылась школа «Сколково» 0 Впервые торжественная линейка сегодня прошла в школе «Сколково-Тамбов». Детям и их родителям представили новое учебное заведение, на базе которого сосредоточены новейшие технологии в сфере образования.

На дорогах России вырастет смертность в ДТП 0 ГИБДД готовится к резкому скачку смертности в ДТП после 2018 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новый проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, - пишет РИА Новости.

Александр Ткачев встретился с Александром Никитиным 0 29 августа в Минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным.

В Уварово создан индустриальный парк 0 Глава тамбовского региона Александр Никитин подписал постановление о создании в городе Уварово индустриального парка, якорным инвестором которого станет ООО «Ладесол-Тамбов» (дочерняя структура рязанского «Ладесола»), сообщает ИА «Абирег».

Аграрии Липецкой области намолотили 2,6 млн. тонн зерновых 0 Липецкие аграрии намолотили 2 млн. 600 тыс. тонн зерновых и зернобобовых Это почти на 600 тыс. тонн выше результатов аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, обмолочено 86% площадей.

В ГК «АСБ» соберут рекордный урожай 0 В ГК «АСБ» продолжается уборочная кампания 2017 года, которая отмечена высокими показателями по урожайности ряда важных культур.

На международном форуме «Армия-2017» Тамбовскую область представляют пять предприятий ОПК 0 В подмосковной Кубинке стартовал третий международный военно-технический форум "Армия-2017". Участие в крупнейшем событии в области вооружения, промышленности и технологий принимают представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий из России и из-за рубежа. Тамбовскую область

Тамбовские хлеборобы собрали три миллиона тонн зерна 0 По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, с полей собрано около 70 процентов урожая зерновых культур. В закромах региона уже более трех миллионов тонн зерна 2017 года.

В Тамбове дан старт горячей линии для избирателей 0 В Тамбовской области начал работать региональный пункт общественной горячей линии связи с избирателями. Работа горячей линии организована в преддверии Единого дня голосования 10 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба Общественной палаты Тамбовской области.