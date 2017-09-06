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Юбилейный фестиваль молодежных театров пройдет осенью в Тамбове
Сегодня, 11:20
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В этом году в десятый раз коллективы страны представят свои лучшие спектакли на сцене Тамбовского молодежного театра. Фестиваль пройдет с 26 октября по 3 ноября. Юбилей обещает быть щедрым на подарки и сюрпризы, о которых организаторы расскажут в ближайшее время.
Строгому судейству подвергнутся художественная целостность произведения, своеобразие режиссерского решения и его соответствие авторскому замыслу, исполнительское мастерство, а также театрально-постановочная культура спектаклей. В ходе работы члены жюри и экспертный совет определят не только лучшие постановки и лучших артистов, но и отметят развивающие принципы работы молодежных театральных коллективов страны.
В прошлом году около 3 тысяч зрителей на нескольких сценических площадках Тамбова и области увидели 16 спектаклей молодёжных театральных коллективов.
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