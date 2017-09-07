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В Мичуринске презентовали книгу посвященную воинам-интернационалистам

Сегодня, 08:44
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В Мичуринске презентовали книгу посвященную воинам-интернационалистам07 сентября в центральной библиотеке Мичуринска прошла презентация уникального издания – книги Анатолия Трубы «Книга памяти», посвящённой погибшим воинам-интернационалистам Тамбовской области, участвовавших в военных действиях в Афганистане.
Книга издана по инициативе Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Среди приглашенных гостей на презентации «Книга Памяти» присутствовали: председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Волков, генерал армии Николай Евгеньевич Рогожкин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловка – иерей Дмитрий Быков, заслуженная артистка театра – Виктория Леонидовна Дзидзан, представители библиотек и школ города Мичуринска и Мичуринского района, родственники погибших в Афганистане, ветераны Афганской войны, и многие другие.

Началось мероприятие со вступительной речи Н.Е. Рогожкина. Он поднял тему воспитания современной молодежи на примере подвигов погибших воинов. Речь И.И. Волкова была посвящена памяти о тех, кто не вернулся из Чечни, Дагестана, Сирии.

В ходе презентации Анатолий Сергеевич рассказал об истории написания книги от замысла и до воплощения. Украсило данное мероприятие выступление талантливого исполнителя Алексея Зверева.

Н.Е. Рогожкин совместно с И.И. Волковым вручили экземпляры книги родственникам погибших, а также заведующим библиотек. Запомнились впечатляющие выступления В.Л. Дзидзан, чтение ее стихов просто трогало за душу.

В Мичуринске презентовали книгу посвященную воинам-интернационалистам
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