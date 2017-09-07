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АО «ТСК» станет региональным оператором по вывозу мусора
Сегодня, 09:15
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В Тамбовской области подведены результаты конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Победителем стала АО «Тамбовская сетевая компания», срок действия соглашения 10 лет. Стоит отметить, что к конкурсному отбору была допущена только одна компания.
Региональный оператор будет обязан заключить договор об оказании услуг либо с управляющими организациями многоквартирных домов, либо напрямую с собственниками. В стране переход на новую систему предлагают завершить к 1 января 2019 года.
В настоящее время АО «ТСК» проводит переговоры с кредитными организациями для получения банковской гарантии.
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