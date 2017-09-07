Депутата гордумы хотят привлечь к уголовной ответственности Комментариев: 0



Депутат был в участковом пункте полиции и дал объяснение, почему не считает себя преступником. По его мнению претензии предпринимателя абсурды, так как сведения о том, что Игорь Цвейгарт является гражданином Германии общедоступны. «В рамках рассмотрения арбитражного дела представитель Игоря Цвейгарта заявил в суде, что он, являясь гражданином Российской Федерации, имеет также гражданство иностранного государства – Германии. Любой может ознакомиться с материалами дела. Кроме того, данные сведения опубликованы в средствах массовой информации. Следовательно, не являются нарушением закона, распространение и использование информации о жизни гражданина, если информация ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле» - считает депутат.



Напомним, ранее бизнесмен Игорь Цвейгарт уже пытался взыскать с депутата и ряда тамбовских СМИ полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда после публикаций, посвященных проблеме застройки сквера в микрорайоне ТЭЦ, но суд отказал в удовлетворении данных требований. Предприниматель Игорь Цвейгарт написал заявление в полицию с целью привлечь депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова к уголовной ответственности. По мнению Игоря Цвейгарта на страничке депутата в социальной сети «Вконтакте» раскрыты тайны о частной жизни заявителя, составляющие его личную и семейную тайну, что он является гражданином иностранного государства. По мнению предпринимателя за это Александрова надо привлечь по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), так как он не давал согласие на распространение данных сведений.Депутат был в участковом пункте полиции и дал объяснение, почему не считает себя преступником. По его мнению претензии предпринимателя абсурды, так как сведения о том, что Игорь Цвейгарт является гражданином Германии общедоступны. «В рамках рассмотрения арбитражного дела представитель Игоря Цвейгарта заявил в суде, что он, являясь гражданином Российской Федерации, имеет также гражданство иностранного государства – Германии. Любой может ознакомиться с материалами дела. Кроме того, данные сведения опубликованы в средствах массовой информации. Следовательно, не являются нарушением закона, распространение и использование информации о жизни гражданина, если информация ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле» - считает депутат.Напомним, ранее бизнесмен Игорь Цвейгарт уже пытался взыскать с депутата и ряда тамбовских СМИ полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда после публикаций, посвященных проблеме застройки сквера в микрорайоне ТЭЦ, но суд отказал в удовлетворении данных требований.



