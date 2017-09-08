Всероссийская акция «Дети – наше будущее» прошла в Тамбове Комментариев: 0



На этот раз на Набережной города вокруг «Аллеи первоклассников» расположились десятки тематических площадок. Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ подготовила занимательную площадку, где каждый желающий мог стать героем телевизионного репортажа и поделится своими мыслями. По праву для выстраивания гармоничных отношений между организациями, общественностью и органами государственной власти в эру информационного общества и массовых коммуникаций PR - профессия третьего тысячелетия.



Непосредственное участие в мероприятии приняла ГК «АСБ». Под руководством опытных специалистов молодые люди сеяли пшеницу и ячмень. С интересом рассматривали модели сельхозтехники и подготовленный к севу семенной материал, задавали каверзные вопросы. Вполне вероятно, именно этот праздник поможет ребятам выбрать будущую профессию.







Сегодня в Тамбове на Набережной прошел большой праздник для детей и взрослых в рамках всероссийского проекта «Дети – наше будущее». Мероприятие проходит в Тамбове уже второй год подряд и ориентировано, прежде всего, на первоклассников. Оно призвано воспитывать в детях любовь к труду и различным профессиям, знакомство с которыми проходит в интересной для них игровой форме. Организатором проекта выступает компания «Ланта» совместно с партнерами.На этот раз на Набережной города вокруг «Аллеи первоклассников» расположились десятки тематических площадок. Кафедра «Связи с общественностью» ТГТУ подготовила занимательную площадку, где каждый желающий мог стать героем телевизионного репортажа и поделится своими мыслями. По праву для выстраивания гармоничных отношений между организациями, общественностью и органами государственной власти в эру информационного общества и массовых коммуникаций PR - профессия третьего тысячелетия.Непосредственное участие в мероприятии приняла ГК «АСБ». Под руководством опытных специалистов молодые люди сеяли пшеницу и ячмень. С интересом рассматривали модели сельхозтехники и подготовленный к севу семенной материал, задавали каверзные вопросы. Вполне вероятно, именно этот праздник поможет ребятам выбрать будущую профессию.



