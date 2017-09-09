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В Тамбовской области будет новый начальник УМВД
Вчера, 11:27
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Кулик. Генерал-майор полиции Юрий Кулик с января 2014 года возглавлял УМВД России по Тамбовской области. В настоящее время Юрий Павлович находится в Тамбове, на служебном месте, когда он отправится в Нижегородскую область, пока неизвестно. В ближайшее время в Тамбовской области будет новый начальник УМВД.
Юрий Кулик имеет ученую степень кандидата экономических наук. Является мастером спорта по вольной борьбе. Награжден «Орденом Почета», медалью «За отличие в охране общественного порядка» и другими государственными и ведомственными наградами.
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