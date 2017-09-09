В Тамбове загорелся жилой дом Комментариев: 0



По информации главного управления МЧС России по Тамбовской области с начала года в регионе зарегистрировано более 400 пожаров. Материальный ущерб от пожаров превысил 50 млн. рублей. В результате пожаров погибло 28 человек, травмировано 20 человек.



Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! Сегодня с утра в Тамбове загорелся жилой дом по улице Новикова-Прибоя, имеется пострадавший. На месте пожара работали: два отделения СПСЧ-1, дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Тамбову. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина возникновения пожара уточняется.По информации главного управления МЧС России по Тамбовской области с начала года в регионе зарегистрировано более 400 пожаров. Материальный ущерб от пожаров превысил 50 млн. рублей. В результате пожаров погибло 28 человек, травмировано 20 человек.Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!



