В Тамбове идет подготовка к отопительному сезону Комментариев: 0



Ведется капитальный ремонт на квартальных инженерных сетях. Работы идут на тепловых пунктах № 11, 14, 73 и 28 в северной части областного центра, при этом работы на теплопунктах №12 и 13 находятся в стадии завершения — здесь восстанавливается благоустройство. На сегодняшний день без замечаний выполнено заполнение квартальных сетей по 15 сетевым районам из запланированных 27. По шести заполнение выполнено частично, еще по такому же количеству — не состоялось из-за повреждений на тепловых сетях. С 1 сентября началось заполнение систем отопления в многоквартирных домах города. По данным Единой городской центральной диспетчерской службы на 10 сентября 2017 года внутридомовые системы отопления заполнены уже более чем на 20% жилого фонда.Ведется капитальный ремонт на квартальных инженерных сетях. Работы идут на тепловых пунктах № 11, 14, 73 и 28 в северной части областного центра, при этом работы на теплопунктах №12 и 13 находятся в стадии завершения — здесь восстанавливается благоустройство. На сегодняшний день без замечаний выполнено заполнение квартальных сетей по 15 сетевым районам из запланированных 27. По шести заполнение выполнено частично, еще по такому же количеству — не состоялось из-за повреждений на тепловых сетях.



