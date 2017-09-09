Капитальный ремонт с дефектом Комментариев: 0



В ходе проверки ремонта кровли многоквартирного дома № 101 по ул. Мичуринской прокуратурой Октябрьского района города Тамбова установлено, что со стороны дворового фасада у правого угла дома в месте расположения водоприемной воронки, вследствие негерметичности системы организованного водостока происходит протекание, которое в период выпадения осадков приводит к замоканию фасада. В металлическом покрытии кровли в 5 местах имеются сквозные отверстия. В представлении, внесенном в адрес генерального директора организации-подрядчика ООО «Аттика», прокуратура потребовала срочно принять меры к устранению указанных нарушений.



Прокуратурой Ленинского района установлены недочеты по результатам ремонта многоквартирных домов № 38 А и Г по ул. Советской. Подрядчиком выступало ООО «Арбат». В частности в подвальном помещении дома №38 Г вследствие недостаточной герметичности в стыковом соединении трубопровода происходит течь выпуска системы водоотведения. В рамках проверки исполнения законодательства при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения по ряду объектов в городе Тамбове.В ходе проверки ремонта кровли многоквартирного дома № 101 по ул. Мичуринской прокуратурой Октябрьского района города Тамбова установлено, что со стороны дворового фасада у правого угла дома в месте расположения водоприемной воронки, вследствие негерметичности системы организованного водостока происходит протекание, которое в период выпадения осадков приводит к замоканию фасада. В металлическом покрытии кровли в 5 местах имеются сквозные отверстия. В представлении, внесенном в адрес генерального директора организации-подрядчика ООО «Аттика», прокуратура потребовала срочно принять меры к устранению указанных нарушений.Прокуратурой Ленинского района установлены недочеты по результатам ремонта многоквартирных домов № 38 А и Г по ул. Советской. Подрядчиком выступало ООО «Арбат». В частности в подвальном помещении дома №38 Г вследствие недостаточной герметичности в стыковом соединении трубопровода происходит течь выпуска системы водоотведения.



