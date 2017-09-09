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Инспекция труда защитила права работников Пичаевской больницы
Сегодня, 17:33
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Государственная инспекция труда в Тамбовской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», были выявлены значительные нарушения. Инспекция восстановила права работников в части начисления денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы, трудовые книжки и договоры с работниками приведены в соответствие с требованиями законодательства.
По итогам проверки восстановлены трудовые права 32 граждан.
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