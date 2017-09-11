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Алексей Соломатин временно возглавит тамбовскую полицию
Сегодня, 08:56
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Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Тамбовской области планируют назначить Алексея Соломатина, сейчас он занимает должность заместителя начальника управления.
Алексей Соломатин родился в 1962 года в Пичаевском районе Тамбовской области. В 1984 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство. В органах внутренних дел работает с 1987 года. В декабре 2009 года занял должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области по экономической безопасности. С июля 2011 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации был назначен на должность начальника полиции УМВД России по Тамбовской области. Удостоен государственных и ведомственных наград. Несколько лет назад Алексей Соломатин уже был временно исполняющим обязанности тамбовской полицией.
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