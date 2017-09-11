Алексей Соломатин временно возглавит тамбовскую полицию Комментариев: 0



Алексей Соломатин родился в 1962 года в Пичаевском районе Тамбовской области. В 1984 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство. В органах внутренних дел работает с 1987 года. В декабре 2009 года занял должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области по экономической безопасности. С июля 2011 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации был назначен на должность начальника полиции УМВД России по Тамбовской области. Удостоен государственных и ведомственных наград. Несколько лет назад Алексей Соломатин уже был временно исполняющим обязанности тамбовской полицией. Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Тамбовской области планируют назначить Алексея Соломатина, сейчас он занимает должность заместителя начальника управления.Алексей Соломатин родился в 1962 года в Пичаевском районе Тамбовской области. В 1984 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство. В органах внутренних дел работает с 1987 года. В декабре 2009 года занял должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области по экономической безопасности. С июля 2011 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации был назначен на должность начальника полиции УМВД России по Тамбовской области. Удостоен государственных и ведомственных наград. Несколько лет назад Алексей Соломатин уже был временно исполняющим обязанности тамбовской полицией.



