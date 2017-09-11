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Работодатели задолжали более 5 миллионов рублей
Сегодня, 09:47
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В Тамбовской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате составила 5,3 млн. руб. 151 работников имеют задолженность – сообщает Тамбовстата. При этом реальная задолженность превышает в разы данные официальной статистики, особенно в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и строительстве. Это, прежде всего, связано с тем, что в соответствии с действующим законодательством предоставление сведений о просроченной задолженности по заработной плате носит заявительный характер и статнаблюдению подлежат только крупные и средние предприятия.
Просроченная задолженность по зарплате отмечена в области здравоохранения и социальных услуг Инжавинского района. Вся сумма просроченной задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий.
Ранее были установлены факты систематической невыплаты заработной платы работникам следующих организаций: ООО «Аварийно-диспетчерская служба», ООО «Завод «Моршанскхиммаш», ООО ГПП «Тамбовгеология», ОАО «Завод железобетонных изделий № 3», ООО «Мясокомбинат «Жердевский», ОАО «Тамбовхимпромстрой» и ряд других.
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