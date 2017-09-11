|
Перинатальный центр обещают достроить до 1 ноября
Сегодня, 11:51
Комментариев: 0
Версия для печати
Строительство перинатального центра в городе Тамбове на базе детской областной больницы обещают завершить до 1 ноября 2017 года. В настоящее время степень готовности объекта составляет более 70 %. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и обустройством инженерных коммуникаций, помещения готовятся к монтажу медицинского оборудования.
Напомним, сроки сдачи объекта неоднократно переносились, обещали открыть центр ещё вначале 2016 года. Вопрос на личном контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.