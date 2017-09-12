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Память о подвиге Зои Космодемьянской в сердцах земляков
Вчера, 17:03
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Сегодня в областном центре прошел митинг, посвященный 94-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Ветераны, молодежь, первые лица области и города почтили память прославленной землячки и возложили цветы к памятнику героя. В плену комсомолка стойко переносила издевательства, ни разу не попросила о пощаде, не выдавала информацию о боевых товарищах.
Глава города Тамбова Сергей Чеботарев, в своем выступлении отметил, что смерть не властна над героями, что память о Зое Космодемьянской будет жива всегда, особенно - на ее родине. Также организован традиционный автопробег на родину Зои «Тамбов-Осино-Гай-Тамбов».
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