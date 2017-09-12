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На Пичаевском кладбище нашли тело мужчины с прострелянной головой
Вчера, 17:09
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Сегодня на кладбище в Пичаевском районе местные жители нашли тело мужчины с прострелянной головой рядом с могилой его родителей. Рядом лежало ружье и сумка с вещами. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится доследственная проверка - сообщает lifetambov.
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