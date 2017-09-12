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Жители Тамбова ждут премьеры фильма «Матильда»
Вчера, 17:45
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Тамбов присоединился к дискуссии разгоревшейся вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего о связи императора Николая II с польской балериной. Чем ближе показ фильма, тем сильнее накал страстей. Сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» отказались от демонстрации картины, объяснив это поступающими угрозами от представителей организации «Христианское государство — Святая Русь». Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал полицию пресечь давление на кинотеатры из-за «Матильды».
В городе Тамбове корреспонденты ИА «Тамбов-информ» поинтересовались у горожан пойдут ли они на показ фильма «Матильда» и большинство тамбовчан ответили положительно. Пока что тамбовские кинотеатры не заявляли об отказе в прокате нашумевшей картины.
Противники выхода фильма провели вначале августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм на оскорбление чувств верующих, но безуспешно.
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