Жители Тамбова ждут премьеры фильма «Матильда» 0 Тамбов присоединился к дискуссии разгоревшейся вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего о связи императора Николая II с польской балериной.

На Пичаевском кладбище нашли тело мужчины с прострелянной головой 0 Сегодня на кладбище в Пичаевском районе местные жители нашли тело мужчины с прострелянной головой рядом с могилой его родителей.

Память о подвиге Зои Космодемьянской в сердцах земляков 0 Сегодня в областном центре прошел митинг, посвященный 94-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Перинатальный центр обещают достроить до 1 ноября 0 Строительство перинатального центра в городе Тамбове на базе детской областной больницы обещают завершить до 1 ноября 2017 года.

Работодатели задолжали более 5 миллионов рублей 0 В Тамбовской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате составила 5,3 млн. руб. 151 работников имеют задолженность – сообщает Тамбовстата.

Алексей Соломатин временно возглавит тамбовскую полицию 0 Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Тамбовской области планируют назначить Алексея Соломатина, сейчас он занимает должность заместителя начальника управления.

Тамбовской филармонией займется подрядчик из Тюмени 0 Ремонтные работы не могут завершить уже более пяти лет. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств при выполнении ремонте тамбовской филармонии.

Инспекция труда защитила права работников Пичаевской больницы 0 Государственная инспекция труда в Тамбовской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», были выявлены значительные нарушения.

Площадь Олимпийского парка сохранят в полном объеме 0 На днях вступили в силу новые правила землепользования и застройки города Тамбова с поправками, касающимися Олимпийского парка, кроме того в генеральный план города Тамбова внесут соответствующие изменения.

В Тамбове идет подготовка к отопительному сезону 0 По данным ЕГЦДС внутридомовые системы отопления заполнены уже более чем на 20% жилого фонда, ведется ремонт тепловых пунктов.

Капитальный ремонт с дефектом 0 В рамках проверки исполнения законодательства при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения по ряду объектов в городе Тамбове.

В Тамбове загорелся жилой дом 0 Сегодня с утра в Тамбове загорелся жилой дом по улице Новикова-Прибоя, имеется пострадавший.

В Тамбовской области будет новый начальник УМВД 0 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на должность начальника ГУ МВД России по Нижегородской области Юрия Кулик.

Кандидат от «Единой России» победил на довыборах в Тамбове с небольшим преимуществом 0 На дополнительных выборах в Тамбовскую городскую Думу по одномандатному округу № 15 с небольшим перевесом победил кандидат от партии «Единая Россия» Лариса Булгакова.

Ушел из жизни Владимир Анатольевич Земцов 0 На 69-м году жизни скончался известный политический и общественный деятель региона, экс-заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владимир Анатольевич Земцов.

Всероссийская акция «Дети – наше будущее» прошла в Тамбове 0 Сегодня в Тамбове на Набережной прошел большой праздник для детей и взрослых в рамках всероссийского проекта «Дети – наше будущее».

Депутата гордумы хотят привлечь к уголовной ответственности 0 Предприниматель Игорь Цвейгарт написал заявление в полицию с целью привлечь депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова к уголовной ответственности.

АО «ТСК» станет региональным оператором по вывозу мусора 0 В Тамбовской области подведены результаты конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Тамбов посетил председатель парламентской партии 0 На этой недели с рабочими визитом посетил Тамбов депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Журавлёв. Депутат является председателем всероссийской партии «РОДИНА», членом Центрального штаба «Общероссийского народного фронта».

В Мичуринске презентовали книгу посвященную воинам-интернационалистам 0 07 сентября в центральной библиотеке Мичуринска прошла презентация уникального издания – книги Анатолия Трубы «Книга памяти», посвящённой погибшим воинам-интернационалистам Тамбовской области, участвовавших в военных действиях в Афганистане.