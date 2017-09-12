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» » Открылась художественная выставка к юбилею области

Открылась художественная выставка к юбилею области

Сегодня, 07:40
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Открылась художественная выставка к юбилею области В зале тамбовского отделения «Союза художников России» открылась выставка, посвященная 80-летию образования Тамбовской области. На выставке представлено около 150 работ 77 авторов. Данная выставка является стартом Фестиваля изобразительных искусств «Краски Тамбовщины-2017».

Масштабная выставка в Доме художников будет работать до 10 октября. В экспозиции полное многообразие: портреты, пейзажи, натюрморты, изображения животных.
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