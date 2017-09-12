|
Открылась художественная выставка к юбилею области
Сегодня, 07:40
Комментариев: 0
Версия для печати
В зале тамбовского отделения «Союза художников России» открылась выставка, посвященная 80-летию образования Тамбовской области. На выставке представлено около 150 работ 77 авторов. Данная выставка является стартом Фестиваля изобразительных искусств «Краски Тамбовщины-2017».
Масштабная выставка в Доме художников будет работать до 10 октября. В экспозиции полное многообразие: портреты, пейзажи, натюрморты, изображения животных.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.