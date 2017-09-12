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Вместе сделаем город чище
Сегодня, 08:10
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В стране со 2 по 30 сентября в стране по инициативе Государственной Думы ФС РФ и Минприроды проводится Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». В областном центре акция по наведению порядка и уборке города намечена на 15 сентября. В этот день сотрудники органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, представители общественности соберутся в районе Ласковского карьера. Задача — привести в порядок одно из популярных мест отдыха горожан после летнего сезона.
К участию приглашаются все неравнодушные жители города. Сбор 15.09.2017 в 9.00 в центре Парка Победы. Участники субботника будут обеспечены необходимым инвентарём и хорошим настроением.
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