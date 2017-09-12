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Последствия стихии в Тамбове
Сегодня, 11:38
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Вечером 13 сентября город Тамбов оказался во власти природной стихии. Шквалистый ветер и проливной дождь, который не прекращался всю ночь привел к затоплению многих улиц в городе Тамбове.
По улице Рылеева водители с трудом могли проехать по проезжей части, многие машины глохли на ходу из-за попадания в моторный отсек воды. Видимо ливневые канализации оказались не готовы к последствиям природной стихии.
Фото: группа "Мой Тамбов"
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