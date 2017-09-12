Очередной экс-депутат признан банкротом 0 ывший депутат Тамбовской областной думы и известный предприниматель Александр Алешкин признан банкротом Арбитражным судом Тамбовской области.

В техническом университете открылся уникальный центр цифрового машиностроения 0 Сегодня в ТГТУ состоялось открытие центра коллективного пользования «Цифровое машиностроение».

Гендиректор пытался подкупить сотрудника МЧС 0 Генерального директора тамбовской фирмы подозревают в попытке дать взятку сотруднику МЧС России.

Последствия стихии в Тамбове 0 Вечером 13 сентября город Тамбов оказался во власти природной стихии. Шквалистый ветер и проливной дождь, который не прекращался всю ночь привел к затоплению многих улиц в городе Тамбове.

Сотрудники ГК "АСБ" побывали в Германии 0 Поездки сотрудников ГК "АСБ" для обучения и обмена опытом являются неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. Визит в Германию состоялся в рамках обмена опытом, первой рабочей площадкой стала компания KWS SAAT AG, которая является одной из четырёх ведущих компаний по производству семян в

Вместе сделаем город чище 0 В стране со 2 по 30 сентября по инициативе Государственной Думы ФС РФ и Минприроды проводится Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». В областном центре акция по наведению порядка и уборке города намечена на 15 сентября.

Пролетарская – дорога опасная для жизни 0 Улица Пролетарская остается самой проблемной в областном центре.

Открылась художественная выставка к юбилею области 0 В зале тамбовского отделения «Союза художников России» открылась выставка, посвященная 80-летию образования Тамбовской области.

Жители Тамбова ждут премьеры фильма «Матильда» 0 Тамбов присоединился к дискуссии разгоревшейся вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего о связи императора Николая II с польской балериной.

На Пичаевском кладбище нашли тело мужчины с прострелянной головой 0 Сегодня на кладбище в Пичаевском районе местные жители нашли тело мужчины с прострелянной головой рядом с могилой его родителей.

Память о подвиге Зои Космодемьянской в сердцах земляков 0 Сегодня в областном центре прошел митинг, посвященный 94-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Перинатальный центр обещают достроить до 1 ноября 0 Строительство перинатального центра в городе Тамбове на базе детской областной больницы обещают завершить до 1 ноября 2017 года.

Работодатели задолжали более 5 миллионов рублей 0 В Тамбовской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате составила 5,3 млн. руб. 151 работников имеют задолженность – сообщает Тамбовстата.

Алексей Соломатин временно возглавит тамбовскую полицию 0 Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Тамбовской области планируют назначить Алексея Соломатина, сейчас он занимает должность заместителя начальника управления.

Тамбовской филармонией займется подрядчик из Тюмени 0 Ремонтные работы не могут завершить уже более пяти лет. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств при выполнении ремонте тамбовской филармонии.

Инспекция труда защитила права работников Пичаевской больницы 0 Государственная инспекция труда в Тамбовской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ», были выявлены значительные нарушения.

Площадь Олимпийского парка сохранят в полном объеме 0 На днях вступили в силу новые правила землепользования и застройки города Тамбова с поправками, касающимися Олимпийского парка, кроме того в генеральный план города Тамбова внесут соответствующие изменения.

В Тамбове идет подготовка к отопительному сезону 0 По данным ЕГЦДС внутридомовые системы отопления заполнены уже более чем на 20% жилого фонда, ведется ремонт тепловых пунктов.

Капитальный ремонт с дефектом 0 В рамках проверки исполнения законодательства при выполнении капитального ремонта многоквартирных домов сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения по ряду объектов в городе Тамбове.

В Тамбове загорелся жилой дом 0 Сегодня с утра в Тамбове загорелся жилой дом по улице Новикова-Прибоя, имеется пострадавший.