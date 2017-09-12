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Гендиректор пытался подкупить сотрудника МЧС
Сегодня, 11:49
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Генерального директора тамбовской фирмы подозревают в попытке дать взятку сотруднику МЧС России. 12 сентября подозреваемый в кабинете для приема посетителей ГУ МЧС России пытался, передал одному из сотрудников денежные средства в размере 60 тысяч рублей в качестве взятки за выдачу лицензии на осуществление деятельности без проведения проверок.
Сотрудник регионального управления МЧС России отказался от получения взятки. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В прошлом году заместитель начальника ГУ МЧС по Тамбовской области попался на взятке.
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