В техническом университете открылся уникальный центр цифрового машиностроения Комментариев: 0



Открытие центра коллективного пользования открывает большие перспективы в подготовки профессиональных кадров, позволит изучать передовые технологии в области машиностроения, металлообработки и цифрового проектирования, проводить научные и опытно-конструкторские работы, обучать работе на нем студентов, аспирантов, сотрудников предприятий Тамбовской области.



«На сегодняшний момент практически на всех предприятиях Тамбова и Тамбовской области прошло перевооружение по линии станков с числовым программным управлением для металлообработки. Это требует совершенно нового подхода для подготовки специалистов, которые работают на этих станках, создают проектно-конструкторскую документацию и обслуживают их. Именно поэтому в ТГТУ полтора года назад была поставлена задача по созданию такого центра коллективного пользования, в первую очередь ориентированного на станки с ЧПУ и на освоение, активное применение программного обеспечения как для станков, так и для разработки проектно-конструкторской документации по идеологии сквозного проектирования.», - отметил ректор ТГТУ Михаил Краснянский. Сегодня в ТГТУ состоялось открытие центра коллективного пользования «Цифровое машиностроение». Уникальный центр оснащен самым передовым станочным, сварочным и слесарным оборудованием фирм с мировым именем, стоимость оборудования превышает 20 млн. руб.Открытие центра коллективного пользования открывает большие перспективы в подготовки профессиональных кадров, позволит изучать передовые технологии в области машиностроения, металлообработки и цифрового проектирования, проводить научные и опытно-конструкторские работы, обучать работе на нем студентов, аспирантов, сотрудников предприятий Тамбовской области.«На сегодняшний момент практически на всех предприятиях Тамбова и Тамбовской области прошло перевооружение по линии станков с числовым программным управлением для металлообработки. Это требует совершенно нового подхода для подготовки специалистов, которые работают на этих станках, создают проектно-конструкторскую документацию и обслуживают их. Именно поэтому в ТГТУ полтора года назад была поставлена задача по созданию такого центра коллективного пользования, в первую очередь ориентированного на станки с ЧПУ и на освоение, активное применение программного обеспечения как для станков, так и для разработки проектно-конструкторской документации по идеологии сквозного проектирования.», - отметил ректор ТГТУ Михаил Краснянский.



